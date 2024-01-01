Компания АУГЕР
 
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Буровой инструмент (бурильный инструмент), буры для столбов, земляных работ

Лопастные буры от производителя
Лопастные буры
Конусные буры от производителя
Конусные буры (скальные)
Шнековые буры от производителя
Шнековые буры (шнекобуры)
Шнеки
Буровые шнеки (секционные и телескопические)
Удлинители шнека
Удлинители шнека безвитковые
Шнеки для установок ГНБ
Шнеки для установок горизонтального бурения
Колонковые буры от производителя
Колонковые буры
Ковшовые буры от производителя
Ковшовые буры
Перовые буры от производителя
Перовые буры
Буровые долота
Буровые долота шнековые
Переходники для винтовых свай
Переходники для винтовых свай
Шарнирный переходник
Шарнирный переходник
Режущий инструмент
Режущий инструмент (резцы, забурники)
Резцы, державки, забурники BAUER
Резцы, державки, забурники BAUER
Шнеки CFA
Шнеки CFA
Шнеки BAUER
Шнеки BAUER, CASAGRANDE и др.
Уширитель
Уширители

Изготовление бурового инструмента фотографии с нашего производства

Секционный шнек
Секционный шнек
Секционный шнек
Секционный шнек
Конусный бур от производителя
Конусный бур
Скальный бур с хвостом
Скальный бур с хвостовиком
Резец РБМ-35
Скальный бур со шнеком Ф600
Шнек с буром
Отгрузка шнека Ф500 L4000мм с буром
Бурение известняка
Бурение известняка
Оснащение экскаватора
Оснащение экскаватора

Представленный у нас инструмент рассчитан на серьезные механические нагрузки, что гарантирует непрерывную работу буровой техники.

Одно из главных преимуществ компании "АУГЕР" как поставщика бурового инструмента — это огромный ассортимент товара. У нас вы без труда подберете нужную позицию, при этом цена инструмента вас, без сомнений, удивит своей демократичностью. Сотрудничество с передовыми производителями международного масштаба позволяет нам предлагать нашим клиентам только лучшие комплектующие, в качестве которых вы можете быть уверены на все сто процентов.

Работа бурового инструмента в северных районах России

Очень часто наши заказчики заказывают у нас буровой инструмент повышенной износостойкости специально для работы в условиях Крайнего Севера для бурения, например, вечной мерзлоты. Мы накопили большой опыт изготовления бурового инструмента для данного направления, буры и шнеки нашего производства давно и успешно справляются с самыми сложными задачами при бурении скважин различного диаметра и глубины.

Станьте нашим клиентом, и вы откроете для себя новый уровень производительности бурильной техники.

Мы работаем с крупными строительными, энергетическими и производственно-добывающими компаниями

РОССЕТИ
МЕЧЕЛ
РЖД
Газпром бурение
ПолюсЗолото
СУЕК
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